به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش روابط‌عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان، با نزدیک شدن به ۲۶ شهریور روز اورژانس و فوریت‌های پزشکی در راستای ارتقای سطح خدمات فوریت‌های پزشکی و افزایش توان پاسخگویی در مأموریت‌های حیاتی، ۱۰ دستگاه شوک الکتریکی خودکار (AED) از مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان به ناوگان موتوری این مرکز اضافه شد.

با این اقدام، واحد‌های امداد موتوری اورژانس که نقش مهمی در رسیدن سریع به بیماران و مصدومان دارند، به تجهیزات پیشرفته‌تر برای انجام احیای قلبی - ریوی مجهز شدند.