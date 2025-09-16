پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، در آستانه سال تحصیلی جدید، کمیته امداد امام خمینی (ره) مهردشت همزمان با پویش ملی جشن عاطفهها و رزمایش کمک مومنانه، ۲۰۰ بسته نوشتافزار به ارزش ۱۳۰ میلیون تومان میان دانشآموزان مناطق محروم توزیع کرد.
این بستهها بر اساس نیازهای مقاطع مختلف تحصیلی آماده شده و شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد، تراش، پاککن و دیگر لوازم ضروری است.
به گفته مسئولان کمیته امداد، اقلام تهیهشده در راستای تحقق عدالت آموزشی در اختیار فرزندان خانوادههای نیازمند بخش بهمن قرار میگیرد.