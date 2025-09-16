همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، زنگ مقاومت در مدارس شهرستان همدان به صدا در خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار همدان در چهارمین نشست شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس این شهرستان گفت: برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان همدان امسال از ۳۱ شهریور تا ۷ مهر برگزار می‌شود و شعار این دوره «ما فاتحان قله‌ایم» است.

او با بیان اینکه آغاز این هفته همزمان با نخستین روز سال تحصیلی با نواختن زنگ مقاومت در مدارس خواهد بود، افزود: مدیریت شهری نیز فضاسازی متناسب با ایام دفاع مقدس را در دستور کار دارد.

درویشی درباره جزئیات برنامه‌ها تأکید کرد: مهمانی لاله‌ها، بزرگداشت بانوان دفاع مقدس، تجلیل از ۴ هزار پیشکسوت دفاع مقدس در استان، رونمایی از کتاب ‹من ساحل‌نشین نیستم› و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

فرماندار همدان تصریح کرد: ویژه‌برنامه‌هایی به مناسبت نخستین سالروز شهادت «سید مقاومت» شهید سید حسن نصرالله و یادبود شهدای مقاومت برگزار خواهد شد.