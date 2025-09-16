به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هومان ربیعی گفت: در قالب این طرح ۲۱ هزار متر مربع از معابر و خیابان‌های فرعی شهر از شهریور به مدت سه ماه آسفالت می‌شود.

او افزود: با اجرای این طرح بخش عمده‌ای از مسیر‌های و خیابان‌های شهر بهسازی و تمام معابر فرعی سطح شهر آسفالت می‌شود.

شهردار چوئبده با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد این طرح عمران شهری گفت: ادامه و تکمیل عملیات اجرایی شهرداری با جدیت پیگیری می‌شود.

ربیعی ادامه داد: اجرای این طرح عمران شهری در شهر کم‌برخودار چوئبده نقش مهمی در بهبود کیفیت تردد شهروندان و توسعه زیرساخت‌های شهری خواهد داشت.