پخش زنده
امروز: -
شهردار چوئبده از آغاز طرح بهسازی معابر فرعی این شهر با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هومان ربیعی گفت: در قالب این طرح ۲۱ هزار متر مربع از معابر و خیابانهای فرعی شهر از شهریور به مدت سه ماه آسفالت میشود.
او افزود: با اجرای این طرح بخش عمدهای از مسیرهای و خیابانهای شهر بهسازی و تمام معابر فرعی سطح شهر آسفالت میشود.
شهردار چوئبده با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد این طرح عمران شهری گفت: ادامه و تکمیل عملیات اجرایی شهرداری با جدیت پیگیری میشود.
ربیعی ادامه داد: اجرای این طرح عمران شهری در شهر کمبرخودار چوئبده نقش مهمی در بهبود کیفیت تردد شهروندان و توسعه زیرساختهای شهری خواهد داشت.