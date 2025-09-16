به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل سعیدجوادزاده معاون آموزش و پژوهش استان از برگزاری دوره توانمندسازی و مهارت افزایی تیم‌های عملیاتی با هدف پاسخ گویی سریع و به موقع در حوادث و سوانح احتمالی در سه فاز همزمان با سراسر کشور خبر داد.

وی افزود:این دوره در سه فاز برنامه ریزی شده است که فاز اول آن بصورت حضوری در مرداد ماه سال جاری با نگاه ویژه به تیم‌های عملیاتی بصورت شهرستانی با حضور ۲۳۸ نفر امدادگر در شعب جمعیت هلال احمر استان برگزار شد.

معاون آموزش و پژوهش استان بیان کرد:فاز دوم این دوره نیز ویژه نجاتگران در سراسر شعب استان در حال برنامه ریزی برای اجرا است.

به گفته جوادزاده عناوین مطرح شده آموزشی در طی این دوره ارزیابی صحنه، اقدامات احیای پایه، تریاژ، امدادهوایی، ترومای پیشرفته، تکنیک‌های رهاسازی و محدودسازی، جست‌و‌جو و نجات در آوار ناشی از بلایای طبیعی و جنگی، مدیریت تجمعات انبوه، امدادرسانی ۲و۱، نقشه خوانی، سیستم فرماندهی حادثه، اسکان اضطراری و گزارش نویسی و مستندسازی می‌باشد.

گفتنی است جامعه هدف در این دوره کلیه امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر که در سامانه امدادگران و نجاتگران سازمان امدادونجات ثبت شده‌اند، می‌باشد.