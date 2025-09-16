مادر شهید کامبیز ارشدی یار احمدی و مادر شهید محمد صارمی در بروجرد به فرزندان شهیدشان پیوستند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، حاجیه خانم خدیجه یار احمدی مادر شهید والا مقام کامبیز ارشدی یار احمدی آسمانی شد.

شهید کامبیز ارشدی یاراحمدی فرزند مرتضی در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۵ شمسی در بروجرد به دنیا آمد، سربازسپاه بود و بعنوان دیدبان درجبهه حضور داشت وی در تاریخ: ۹ بهمن ۱۳۶۶ شمسی در ماووت عراق به فیض شهادت نائل گردید ودر گلزار شهدا شهرستان بروجرد به خاک سپرده شد.





مراسم تشییع مرحومه یار احمدی امروز ساعت ۴ عصر در آرامستان بهشت شهدا برگزار می‌شود، همچنین مراسم ترحیم مرحومه نیز ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در مسجد سید واقع در خیابان بحر العلوم برگزار می‌شود.

همچنین حاجیه خانم زرین تاج گودرزی مادر شهید محمد صارمی آسمانی شد وبه فرزند شهیدش پیوست.





شهید محمد صارمی سوم بهمن ۱۳۴۸، در شهرستان بروجرد به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، کشاورز بود تا اول راهنمایی درس خواند و به عنوان جهادگر در جبهه حضور یافت.





وی سوم مرداد ۱۳۶۷، با سمت راننده دستگاه راهسازی در اسلام آباد غرب توسط نیرو‌های سازمان مجاهدین خلق) منافقین بر اثر اصابت ترکش مجروح شد. یازدهم شهریور ۱۳۶۷، در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید و در زادگاهش بروجرد به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع مرحومه زرین تاج گودرزی امروز ساعت ۱۷ در گلزار شهدای روستای چهار بره برگزار می‌شود.





مراسم ترحیم وی نیز از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در حسینیه باب الحوایج روستای چهار بره برگزار خواهد شد.