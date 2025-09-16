پخش زنده
مدیر موزه رضا عباسی گفت: این موزه میزبان پنجمین جشنواره ملی حکمت فردوسی است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ناهید نجفی با اشاره به همکاری گسترده نهادهای فرهنگی در برگزاری این رویداد گفت: پنجمین جشنواره ملی حکمت فردوسی به کوشش بنیاد فردوسی و مؤسسه فردوسی توسی با همکاری نهادهای کشوری و با حضور هنرمندان و پژوهشگران برجسته ایرانی از ۲۸ شهریور تا ۲ مهر برگزار میشود. در این جشنواره، برنامههای متنوعی همچون رونمایی آثار فاخر پژوهشی و هنری، نقل شاهنامهای، ضرب زورخانهای و تقدیر از هنرمندان و نویسندگان برجسته کشور پیشبینی شده است.
مدیر موزه رضا عباسی درباره بخش نخست این جشنواره توضیح داد: نمایشگاه هنرهای تجسمی، صنایع دستی و پوشاک ایرانی در موزه رضا عباسی از ۲۸ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۴ برپا خواهد بود. آیین گشایش این نمایشگاه روز جمعه ۲۸ شهریور از ساعت ۱۴ تا ۱۶ با رونمایی آثار هنری فاخر و حضور هنرمندان، پژوهشگران و مدیران فرهنگی برگزار میشود. بازدید برای عموم علاقهمندان از ۲۹ شهریور تا ۲ مهر همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۴ آزاد است.
نجفی همچنین به برگزاری نشستهای پژوهشی در گام دوم جشنواره اشاره کرد و گفت: نشستهای علمی و رونمایی کتابهای فرهنگ و هنر ایرانی با حضور استادان، پژوهشگران و هنرمندان برجسته کشور در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ شهریور و سهشنبه و چهارشنبه یکم و دوم مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار میشود.
او با قدردانی از نهادهای همکار یادآور شد: این جشنواره با همراهی خانه کتاب و ادبیات ایران، دانشگاه هنرهای ایرانی استاد فرشچیان، ستاد گردشگری شهرداری تهران، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران، ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، نشر پادینا و پازینه، انجمن هنرهای سنتی و صنایع دستی پارس، گروه هنری مسیر امید افرا، مؤسسه تعاونی کارآفرینی هنرهای سنتی و صنایع دستی گوهر صدف دریا، پایگاه خبری شاهنامهنیوز، مؤسسه فردوسی توسی و بنیاد فردوسی برگزار میشود.