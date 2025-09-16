پخش زنده
در شهریور ۱۳۲۰ رضا شاه در اوج فشار و تحقیر، تاج و تخت را به اجبار رها و با همراهی نیروهای بیگانه، ایران را ترک کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۲۰ به دلیل فشارهای سیاسی داخلی و بینالمللی و همچنین تهاجم نیروهای متفقین به ایران، مجبور به کنارهگیری از قدرت شد. با پیشروی نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم و نگرانی آنها از نزدیکی ایران به محورهای جنگ، دولت انگلیس و شوروی از رضا شاه خواستند تا تاج و تخت را ترک کند.
رضا شاه که در شرایط سختی قرار گرفته بود، نهایتاً با هدف حفظ جان خود و جلوگیری از جنگ داخلی، سلطنت را به پسرش محمدرضا پهلوی واگذار کرد و به تبعید رفت. این کنارهگیری نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود که زمینهساز تغییرات سیاسی و اجتماعی زیادی شد.
