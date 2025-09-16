در اقدامی مشترک و با گزارش‌های مردمی، ۸۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان خمینی شهر، نجف آباد و مبارکه کشف وجمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان، متخلفانی که با سوءاستفاده از برق مردم، هزینه‌های سنگین به شبکه برق تحمیل می‌کردند، حالا پاسخگوی قانون باشند.

این دستگاه‌ها که در اماکن تجاری و صنعتی نصب شده بودند، را نیرو‌های حراست، عملیات، لوازم اندازه‌گیری و نیروی انتظامی شناسایی کردند.

کشف این دستگاه‌ها گامی مهم برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و جلوگیری از هدررفت منابع برق کشور محسوب می‌شود.

مسئولان تأکید دارند که همکاری مردمی و تلاش‌های نهاد‌های مربوط در این زمینه همچنان ادامه خواهد داشت.

استخراج غیرمجاز رمزارز یا همان ماینینگ غیرقانونی به دلیل مصرف بالای برق، فشار زیادی بر شبکه برق کشور وارد می‌کند و باعث ایجاد اختلال در تامین برق مشترکان می‌شود.

این اقدام غیرقانونی علاوه بر آسیب به اقتصاد ملی، امنیت شبکه برق و تجهیزات صنعتی را نیز به خطر می‌اندازد.

استان اصفهان در سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی در حوزه فناوری و رمزارز مواجه بوده که در این میان، اقدامات نظارتی و پیشگیرانه برای حفظ پایداری شبکه برق و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به طور مستمر در دستور کار قرار دارد.