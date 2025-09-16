رئیس سازمان بسیج اصناف کشور در این مراسم با اشاره به اینکه اصناف و بازاریان در دوران دفاع مقدس خوش درخشیدند افزود: در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نیز اصناف نقش تاثیرگذاری داشتند.

سردار حسن پور افزود: در برهه‌های حساس انقلاب اسلامی این اصناف و بازاریان بودند که همواره پشتیبان نظام اسلامی و ولی فقیه زمان خود بودند و نگذاشتند دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند.

وی با تاکید بر اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص راهبرد اقتصاد مقاومتی گفت: در بسیاری از حوزه ها، ایران اسلامی بهشت سرمایه گذاری است ودنیا متوجه این موضوع خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور گفت: بازار ایران در جنگ دوازده روزه خوش درخشید و در کنار مردم ایستاد. همین اعتماد متقابل میان دولت و اصناف بود که تأمین نیاز‌های جامعه را در شرایط سخت ممکن ساخت.

سردار حسن پور تهدید مکانیسم ماشه از سوی اروپا یک «جنگ روانی بی‌اثر» است و مردم ما در دل تحریم‌ها رشد کردند و بازاریان می‌توانند با الگو گرفتن از روحیه نظامیان، ایران را به بهشت سرمایه‌گذاری بدل کنند.

فرمانده سپاه الغدیر استان در این همایش با اشاره به حضور همیشگی اصناف و بازاریان در صحنه‌های انقلاب اسلامی گفت: بازاریان دژ مستحکم در خط مقدم اقتصاد مقاومتی هستند و این ریشه در هویت و فرهنگ والای مردم این سرزمین دارد.

سردار زارع کمالی افزود: روحیه ولایتمداری مردم و بازاریان باعث شده است که جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار باشد و هشت سال دفاع جانانه مردم در برابر استکبارعظمت ملت ایران را نشان داد و نتیجه آن پیروزی جبهه حق علیه باطل بود.

در این مراسم همچنین از خانواده صنف طلا و جواهر یزد قدردانی شد.