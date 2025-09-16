پذیرش ۳۰۰ دانشجوی جدید در دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد
رئیس دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد از پذیرش ۳۰۰ دانشجوی جدید در مهرماه ۱۴۰۴ در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان گفت: تعداد کل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان هماکنون ۱۲۵۰ نفر است و ورودی امسال نیز شامل ۳۰۰ نفر میشود که در ۷ رشته مختلف تحصیل خواهند کرد. سید سلیمان حسینی نیک استقرار دانشکدههای زبان و ادبیات، دانشکده علوم تربیتی و دانشکده علوم انسانی را از برنامههای دانشگاه فرهنگیان استان در سال تحصیلی جدید عنوان کرد و افزود: برای استقرار یکی از دانشکدهها هنوز فضای فیزیکی مناسب فراهم نشده ضروری است در این زمینه چاره اندیشی شود. حسینی نیک اضافه کرد: برای اسکان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به یک خوابگاه با ظرفیت ۱۵۰ نفر نیاز است.