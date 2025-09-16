به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ابراهیم کاظم نژند بیان کرد: عمارت صدر العلماء که دارای ۴ حیاط بزرگ است که بر اساس اصول باغ ایرانی تقسیم‌بندی شده‌اند و با پلان چهارضلعی و حیاط مرکزی شکل‌گرفته که هر کدام از حیاط‌ها، ساختار فضایی متفاوتی برخوردار هستند. فضا‌های مسکونی این عمارت در سه‌طبقه شامل زیرزمین‌های ضلع جنوبی و شمالی، طبقه همکف، طبقه فوقانی و تالار و ضلع شمالی احداث شده‌اند. ورودی این مجموعه از خیابان امام خمینی حد فاصل امام‌زاده شازده و مسجد حظیره قرار دارد که از ضلع شرقی به حیاط اصلی متصل می‌شود و در راهرو خود دارای نورگیر با نمای آجری زیباست.

مدیر اجرایی موزه بزرگ یزد افزود: تالار (ایوان) در ضلع جنوبی قرار گرفته و در مجاور آن اتاق‌های مسکونی مثل اتاق پشت تالار قرار گرفته که بادگیر‌های یک‌طرفه به سمت شرق و غرب در روی پشت‌بام آن خودنمایی و تهویه مناسبی را فراهم می‌آورند. راه‌پله دسترسی به پشت‌بام‌ها از داخل راهرو و زاویه‌های شمال شرقی و شمال غربی حیاط به طرف طبقات فوقانی و پشت‌بام امتداد یافته است. سقف فضا‌ها به صورت ضربی و با قوس هلالی و خنچه پوش اجرا شده است.

کاظم نژند عنوان کرد: تزئینات بنا شامل نما‌های گچی و گچ‌بری شده و پیش درگاه‌ها و ستون‌هایی از جنس سنگ مرمر که در طبقات فوقانی فضا‌های مجاور تالار به کار رفته‌اند و همچنین نما‌های آجری زیبا و درب‌های مزین به شیشه‌های الوان و به خصوص درب زیبای بین تالار اتاق نشیمن پشت آن است.

وی، اظهار کرد: این مجموعه که خود یک موزه محسوب می‌شود که به معرفی تاریخ و فرهنگ استان یزد خواهد پرداخت که با نگاه موزه مادر، سایر موزه‌های استان را پوشش خواهد داد.

مدیر اجرایی موزه بزرگ یزد گفت: در این بخش از فعالیت که مرحله اول احیا و مرمت را شامل می‌شود با هدف‌گذاری اتمام بزرگ‌ترین مخزن امن اشیای تاریخی استان با زیربنای ۳۸۰ مترمربع و آزمایشگاه مرمت آثار تاریخی نیز با مساحت ۱۰۰ مترمربع در دستور کار است.

کاظم نژند افزود: از اهم اقدامات این مرحله اتمام مرمت فضا‌های محیطی است که امید است تا پایان سال به اتمام برسد و در نوروز سال آینده بتوانیم میزبانی علاقه‌مندان به فرهنگ و تمدن این سرزمین باشیم.