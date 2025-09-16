خبر‌هایی از معرفی تیم‌های برتر لیگ رولر اسکی کشور در قزوین تا صعود دختران والیبالیست قزوین به مرحله حذفی مسابقات کشور را در بسته خبر‌های ورزشی مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، تیم‌های برتر لیگ رولر اسکی کشور در قزوین معرفی شدند.

در این مسابقات در بخش مردان تهران اول شد.

کرمانشاه و آذربایجان شرقی هم دوم و سوم شدند.

در بخش زنان هم مازندران عنوان قهرمانی از آن خود کرد.

همدان در رده دوم ایستاد و قزوین و آذربایجان شرقی هم به طور مشترک سوم شدند.

در این مسابقات بیش از ۵۰ ورزشکار با هم رقابت کردند.

درخشش دختر قزوینی در لیگ یک تکواندو نوجوانان

حنانه حسنی تکواندوکار قزوینی آکادمی طیبه تهران عنوان قهرمانی وزن هشتم این پیکار‌ها را کسب کرد.

حسنی در پایان به همراه این تیم عنوان قهرمانی لیگ یک تکواندو را هم در کارنامه ثبت کرد.

هت تریک پیروزی‌های پردیس در لیگ برتر

تیم پردیس قزوین در ادامه لیگ برتر بهشتی سازه گرگان را با شکست بدرقه کرد.

در هفته نهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور پردیس قزوین در سالن شهید بابایی قزوین با نتیجه ۵-۲ صاحب برتری شد.

نماینده استان با این نتیجه ۱۱ امتیازی شد و در رده نهم جدول قرار گرفت.

صعود دختران والیبالیست قزوین به مرحله حذفی مسابقات کشور

تیم والیبال دختران استان با برتری مقابل تهران راهی مرحله حذفی مسابقات جوانان کشور شد.

این مسابقات در اراک در حال برگزاری است.