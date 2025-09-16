به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، بهنام سعیدی در بازدید از روند خدمت رسانی به مردم در بنیاد مسکن جیرفت بُعد نظارتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر روند اجرای پروژه‌های مسکن روستایی را مهم ارزیابی کرد و گفت: وقتی تسهیلات مسکن به روستائیان واگذار می‌شود باید نظارت کامل صورت بگیرد تا مسکن روستائیان مطابق با استاندارد‌های لازم و اصول کارشناسی ساخته شود.

وی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان جیرفت توانسته در بازه زمانی ۶ ماهه سال جاری طرح هادی ۱۰ روستا و بازنگری طرح هادی ۳۵ روستا را اجرا کند و در زمینه اعطای تسهیلات مسکن روستایی ۲۵۰ پرونده تشکیل شده و به بانک ارسال شده است.

سعیدی از تامین اعتبار ۵۵۰ فقره تسهیلات به میزان ۲۲۰ میلیارد تومان برای ساخت واحد‌های مسکونی در روستا‌های جیرفت خبر داد.