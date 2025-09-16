پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان در تاریخ ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵) را می توانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین خبری وسایل ارتباط جمعی هند در نبض بیست و پنج شهریور رسانههای این کشور
شبکه خبری ان دی تی وی:
- خانهها و پارک فناوری اطلاعات در پی بارش شدید باران و رگبار باران در دهرادون زیر آب رفتند
-دستیار ارشد ترامپ پیش از مذاکرات تجاری: «هند به میز مذاکره میآید»
- آمریکا قایق حامل مواد مخدر از ونزوئلا را هدف قرار داد، ترامپ ویدیویی از این حمله را به اشتراک گذاشت
-اول نفت روسیه، حالا ذرت آمریکایی؛ چگونه ایالات متحده از تعرفهها علیه هند استفاده میکند
-جنجال بزرگ در ماجرای دست ندادن؛ نهاد آسیایی به ریاست رئیس پاکستان، دستورالعمل را تعیین کرد
روزنامه هندوستان تایمز:
- «هند به میز مذاکره میآید»؛ آخرین اظهارات ناوارو همزمان با از سرگیری مذاکرات تجاری با آمریکا
- «آنها نمیخرند...»؛ چگونه ذرت به نقطه اشتعال جدیدی در فشار تعرفهای آمریکا علیه هند تبدیل میشود
-دو نفر مفقود شدند و مغازهها در پی بارش شدید باران در دهرادون ویران شدند
روزنامه تایمز آو ایندیا:
-تعرفهگذاری بر هند قابل درک است اما...؛ زلنسکی خواستار اقدام آمریکا علیه روسیه شد و به پوتین هشدار داد
-"ما شما را شکار میکنیم"؛ آمریکا قایق مظنون ونزوئلایی حامل مواد مخدر را هدف قرار داد؛ ترامپ فیلم را به اشتراک گذاشت
-انتظار میرود اروپاییها همین حالا سهم خود را انجام دهند؛ آمریکا از اعمال تعرفههای چین خودداری میکند
-نسبت جنسیتی در دهلی برای چهارمین سال متوالی به ۹۲۰ کاهش یافت
-باران در اوتاراکند؛ رگبار باران دهرادون را درنوردید؛ رودخانه تامسا طغیان کرد و معبد تاپکشوار ماهادو را زیر آب برد
-چرا کارآگاهان در هند عروس و دامادهای احتمالی را تعقیب میکنند؟ خانوادهها به طور فزایندهای کارآگاهان خصوصی را برای جاسوسی از عروسهایشان استخدام میکنند تا روابط، امور مالی و فعالیتهای رسانههای اجتماعی آنها را بررسی کنند. از تماس با محلهای کار گرفته تا ردیابی حرکات و شنود مکالمات، این نظارت، زنان را در شهرهای کوچک و کلانشهرها در بر میگیرد.
-توافق تجاری هند و آمریکا؛ اولین مذاکرات حضوری پس از اعمال تعرفههای ۵۰ درصدی ترامپ؛ چه انتظاری باید داشت؟
-غزه در حال سوختن است؛ ویدئویی نشان میدهد که همزمان با آغاز حمله بزرگ اسرائیل، ساختمانی با خاک یکسان شده است. پس از تعهد مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده مبنی بر حمایت بیدریغ اسرائیل حملات هوایی خود به شهر غزه را تشدید کرد که منجر به ویرانی و تلفات گسترده شد
روزنامه منحط:
-ترامپ از نیویورک تایمز شکایت ۱۵ میلیارد دلاری کرد؛ این روزنامه را سخنگوی «چپ رادیکال» خواند. دونالد ترامپ یک دادخواست افترا ۱۵ میلیارد دلاری علیه نیویورک تایمز تنظیم کرده و این روزنامه را به عنوان سخنگوی دموکراتها که در یک کمپین طولانی مدت بدنامسازی درگیر است، متهم کرده است.
-گزیدهای از کتاب: چگونه ایندیرا گاندی ابتدا از مسلمانان استفاده کرد و سپس به آنها خیانت کرد. شاهد صدیقی، نماینده سابق کنگره و روزنامهنگار برجسته، در کتاب جدید خود ادعا میکند که سکولاریسم او فقط ظاهری بود و در صورت لزوم از بازی با کارت «اجتماعگرایی» دریغ نمیکرد.
-پس از پیروزی هند بر پاکستان در جام ملتهای آسیا، وقتی تیم هند از دست دادن خودداری کرد و پیروزی خود را به نیروهای مسلح پس از یک حمله تروریستی تقدیم کرد، جنجالی به پا شد. هیئت کریکت هند شکایتی را به ICC ارائه داد و ادعا کرد که داور مسابقه، اندی پیکرافت، به کاپیتانها دستور داده است که با هم دست ندهند.
-المپیاد ملی هوش مصنوعی، آمادگی هوش مصنوعی را محک میزند و به دانشآموزان، دانشجویان و متخصصان کمک میکند تا جایگاه خود را در سفر هوش مصنوعی خود کشف کنند.
-نخست وزیر بریتانیا در مقابل ماسک: استارمر از اظهار نظر «بجنگ یا بمیر» مدیرعامل تسلا انتقاد کرد؛ او را «خصومتآمیز» خواند.
-خودروی پلیس دو دانشآموز را در پالوال ایالت هاریانا زیر گرفت