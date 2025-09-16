دستگیری فروشندگان غیرمجاز پرندگان زینتی در بروجرد
رئیس اداره حفاظت محیطزیست بروجرد از دستگیری فروشندگان غیرمجاز پرندگان زینتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس اداره حفاظت محیطزیست بروجرد گفت: طی گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیطزیست این اداره که با همکاری پرسنل نیروی انتظامی بروجرد در سطح بازارهای پرنده فروشی صورت گرفت، تعدادی پرنده زینتی شامل سهره طلایی و طرقه که بهصورت غیرمجاز توسط صیادان صید شده بودند از فروشندگان غیرمجاز در این بازار کشف و ضبط شد.
علی کردی افزود: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورتجلسه اولیه تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست بروجرد گفت: این پرندگان پس از معاینات اولیه و اطمینان از سلامتی کامل آنها توسط نیروهای یگان حفاظت محیطزیست این اداره در سطح زیستگاههای طبیعی این شهرستان رهاسازی شدند.
کردی از دوستداران محیطزیست درخواست کرد تا در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیستمحیطی با سامانه شبانهروزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.