همکاری بیش از ۴۶۶ هزار شهروند مشهدی با شهرداری برای طرح بازیافت پسماند
بیش از ۴۶۶ هزار شهروند مشهدی، مشترک دائمی طرحهای تفکیک از مبدأ و بازیافت پسماند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد در نشست تخصصی تشکلهای مردمی با مدیران معاونت خدمات شهری و محیطزیست شهرداری مشهد، گفت: علاوه بر این، شرکتهای فعال نیز روزانه ۳۵ تن ضایعات خشک را از سطح شهر جمعآوری میکنند که این حجم در ماه به بیش از هزار تن میرسد و مشهد را با اختلاف زیاد نسبتبه سایر کلانشهرها در رتبه نخست کشور قرار میدهد.
احسان نجاریمقدم با اشاره به فعالیت هفت شرکت سیار و ۲۸ ایستگاه ثابت در طرح جمعآوری بازیافت، افزود: در همه کشورهای توسعهیافته، کاهش تولید زباله، محور همه برنامهریزیهاست و پس از آن، استفاده مجدد از زباله و بازیافت آن ضرورت پیدا میکند.
او تصیح کرد: براساس مطالعات ما، همواره بیش از ۷۰ درصد از زبالههایی که در شهر ما تولید میشود، پایه آلی دارد و بهعبارت دیگر، میتواند کود شود و نهتنها دیگر تبعات خاصی ندارد، بلکه مادهای ارزشمند برای طبیعت و محیطزیست خواهد بود.
وی افزود: از سال ۱۳۷۶، طرح تحویل گرفتن پسماند خشک از منازل مردم کلید خورد که به خاطر ایجاد برخی مشکلات، این طرح به خوبی اجرا نشد؛ بنابراین سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد، برنامه جامعی بازطراحی کرد که در قالب آن، ایستگاههای مبادله پسماند خشک در سطح شهر برپا شد تا مردم ضایعات خشک خود را تحویل دهند و حسابهای اعتباری برایشان ایجاد شود.
نجاریمقدم ادامه داد: به همین دلیل، امروزه ۲۸ ایستگاه مبادله پسماند خشک در سطح شهر مشهد فعال است که حجم زیادی از ضایعات شهر را به کانال درست آن یعنی بازیافت هدایت میکند.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ با فراگیرشدن زبالهگردی در حاشیه شهر، این نیاز احساس شد تا در طرحهای جمعآوری ضایعات بازنگری کنیم و بر همین اساس، سامانه یکپارچه مدیریت پسماند یا همان «سیمپ» در همان سال راهاندازی و در نواحی ۱ و ۲ منطقه ۹ بهصورت آزمایشی اجرا شد.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد یادآور شد: نتایج فراگیر و رضایت مردم از این طرح باعث شد تا شهرداری مشهد در همان سال، جایزه نقرهای جشنواره جهانی بازیافت را دریافت کند و در سال ۱۴۰۱، این طرح توسط وزیر کشور به همه کلانشهرهای ایران ابلاغ شد تا از آن الگوگیری کنند.
این مسئول افزود: هم اینک هفت شرکت فعال در حوزه جمعآوری بازیافت، حدود ۴۶۶ هزار و ۲۰۲ مشترک در سطح شهر مشهد را به این طرح جذب کردهاند که از این شمار، ۵۳ هزار و ۶۴۷ مشترک، از اصناف هستند.
نجاریمقدم تصریح کرد: با توجه به پیامدهای امنیتی ایجاد حریق عمدی در سطح شهر، شهرداری مشهد توجه ویژه به حوزه انباشت زباله در اراضی بلاتکلیف و بهخصوص حاشیهشهر مشهد داشته و بر همین اساس، فقط از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۸۱۴ هزار کیلوگرم لاستیک فرسوده از سطح شهر جمعآوری شده است.