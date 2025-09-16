به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محسن هرمزی درباره نصب درهای جداکننده و محافظ (PSD) برای کاهش ورود غیرمجاز به حریم ریلی مترو در ایستگاه‌های مترو گفت: برای خطوط جدید مترو اینطور برنامه‌ریزی شده که در طراحی و قراردادهای مناقصه، محافظ PSD نصب شود و این موضوع در تهویه و سایر شاخص‌های فنی خطوط تأثیرگذار، در نظر گرفته شده است.

به گفته هرمزی، برای خطوط قدیمی، مانند خطوط هفتگانه، اجرای کامل این سیستم نیاز به بودجه سنگین دارد و تاکنون به دلیل مسائل فنی و مالی، امکان اجرا به صورت کامل فراهم نشده است.

هرمزی بیان کرد: می‌توان برای خطوط قدیمی، اجرای PSD را به صورت نیمه‌ انجام داد یعنی به جای درهای کامل از درهای نیمه استفاده کرد، اما مسائل فنی مرتبط با سیگنالینگ تاکنون مانع اجرای این طرح شده است.

معاون شهردار تهران تأکید کرد: این مهم در خطوط جدید اجرایی می‌شود و برای خطوط جدید یعنی خطوط ۸ تا ۱۱ مترو، تمامی الزامات فنی و حتی طراحی در اسناد مناقصه برای ساخت این درهای جداکننده لحاظ شده است.