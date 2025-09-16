به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرپرست امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به شناسایی یک هزار و ۱۵۰ فقره تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح استان گفت: از این تعداد ۶۲۰ فقره مشمول تبصره ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی شده که در این موارد، مالکان ملزم به بازگرداندن اراضی به حالت اولیه شدند.



علی کردعلیوند، افزود: از این تعداد، برای ۱۶ فقره نیز حکم قضایی صادر شده است.



سرپرست امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی و برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد و گفت: پیگیری حقوقی و قضایی برای سایر پرونده‌ها نیز در دست اقدام است.



وی از همکاری قوه قضائیه و دستگاه قضا در برخورد با متخلفان تقدیر کرد و خاطرنشان ساخت: این سازمان با تمام توان برای حفظ سرمایه‌های ملی و منابع پایه تولید در استان تلاش خواهد کرد.