بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد یک میلیارد ۴۷۵ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۷۶۰ کیلووات ساعت برق طی روز دوشنبه هفته جاری بود؛ این معاملات مجموع ارزشی معادل ۶ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال را در این بازار رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: تابلو مشتقه برق میزبان فروش یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون و ۶۱۷ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بود. این معاملات مجموع ارزشی معادل هزار و ۸۲۱ میلیارد ریال را به همراه داشت.

همچنین از تابلو فیزیکی برق نیز ۲۵۲ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس دادوستد شد.

تابلو مشتقه برق سبز نیز در این روز میزبان دادوستد ۱۰.۴ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف بود؛ این معاملات مجموع ارزشی برابر ۶۲۳ میلیون ریال را رقم زد. همچنین در این زمان ۷.۵ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل فیزیکی در تابلو برق سبز فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.

طی روز ۲۴ شهریور ۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و پراکنده با قیمتی رقابتی و آزاد در تابلو فیزیکی برق آزاد معامله شد و این معامله به ثبت مجموع ارزشی برابر ۲ هزار و ۹۱۷ میلیارد ریال انجامید.