پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ کرواسی تبریک گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پیام سید عباس عراقچی آمده است:
با افتخار و شعف فراوان، صمیمانهترین تبریکات خود را به مدالآوران تیم ملی کشتی آزاد ایران، مربیان پرتلاش و تمامی علاقهمندان این رشته پرافتخار ابراز میکنم؛ قهرمانانی که با اقتدار، غیرت و همدلی در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب، بار دیگر جایگاه رفیع ایران را در دنیای کشتی تثبیت کردند.
کشتی، در حافظه جمعی ملت ایران، همواره یادآور غرورآفرینترین و ماندگارترین صحنهها بوده است. در این دوره از رقابتها نیز، بیتردید لحظاتی همچون نبردهای نفسگیر، پیروزیهای درخشان و احترام باشکوه قهرمانان به پرچم سهرنگ ایران، قلب میلیونها ایرانی را لبریز از شور، غرور و افتخار کرد.
امیدوارم این قهرمانی شیرین، سرآغاز فصلهای درخشانتری برای ورزش کشورمان باشد و همچنان شاهد درخشش و افتخارآفرینیهای بیشتر برای ایران عزیزمان باشیم.