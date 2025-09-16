مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: در پنج ماه امسال تولیدات این پالایشگاه روزانه به ۳۴۰ هزار بشکه، یعنی بیشتر از هدفگذاری تعیین شده رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، احمد هاشمی در نشست با خبرنگاران افزود: هدفگذاری امسال، پالایش روزانه ۳۳۰ هزار بشکه نفت خام بود.

وی گفت: خوراک این پالایشگاه نفت خام سبک، سنگین و میعانات گازی است.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: علاوه بر افزایش تولید، بالابردن کیفیت محصولات نیز در دستورکار است.

هاشمی به وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: در این شرایط تولید و توزیع سوخت در کشور بدون هیچ مشکلی ادامه داشت.

وی گفت: با اجرای طرح ارتقای کیفیت محصولات سنگین، بزودی روغن‌های پایه گروه دو و سه نیز در این پالایشگاه تولید می‌شود.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس پیش بینی کرد سالانه ۴۰۰ هزار تن روغن گروه دو و سه در پالایشگاه بندرعباس تولید شود.

هاشمی گفت: سرمایه گذاری این طرح ۲۵۰ میلیون دلار است.

وی افزود: در حال حاضر چهار پالایشگاه در کشور روغن پایه گروه یک تولید می‌کنند، اما نیاز سالانه کشور به روغن‌های گروه دو و سه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن است که به‌طور عمده وارد می‌شود.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: با اجرای طرح ارتقای کیفیت محصولات سنگین، علاوه بر نیاز داخلی می‌توان به بازار‌های خارجی هم صادر کرد.

هاشمی افزود: روغن گروه دو و سه با دانش فنی متخصصان همین پالایشگاه تولید می‌شود.

وی گفت: اکنون محصولات اصلی این پالایشگاه بنزین، گازوئیل، گاز مایع، نفت سفید، سوخت جت و نفت کوره است.

در دی ماه پارسال، با اتصال خط لوله خوراک پالایشگاه به خط اصلی گوره به جاسک، اکنون خوراک مورد نیاز بدون نوسان و پایدار تامین می‌شود.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: تا پیش از این خوراک پالایشگاه با کشتی تامین می‌شد که علاوه بر تهدیدات فرآیندی و عملیاتی، هزینه‌های سنگین و خطرات زیست محیطی نیز به همراه داشت.

هاشمی افزود: سودآوری شرکت پالایش نفت بندرعباس در سه ماه امسال ۱۷ همت بوده است که بین پالایشگاه‌های کشور رتبه نخست کسب کردیم.

وی گفت: در سه ماه نخست پارسال سود این شرکت شش و نیم همت بود.

این شرکت ظرفیت پالایش روزانه ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی دارد.

حدود ۲۰ درصد سوخت مورد نیاز کشور از این پالایشگاه تامین می‌شود.