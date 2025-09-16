به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در دیدار معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: برای بهره برداری از این ظرفیت برنامه‌های زیادی در دستور کار است و اقداماتی نیز انجام شده که از مهمترین آنها می‌توان به سفرهیأت سیاسی تجاری استان به افغانستان و نشست‌های مختلف با والیان، تجار و سرمایه گذاران ولایت‌های فراه و هرات در فروردین امسال بود.

هاشمی با اشاره به سفر والی فراه به خراسان جنوبی در خرداد امسال و در پاسخ به دعوت استان، افزود: در این دو سفر و در جریان بازدید‌ها و نشست‌هایی که انجام شد، ظرفیت‌های تجاری و سرمایه گذاری خراسان جنوبی به خوبی تبیین شد.

به گفته استاندار آنچه به طور ویژه در این دو سفر مورد تأکید قرار گرفت، سرمایه گذاری افغانستان در بازارچه‌های مرزی خراسان جنوبی بود که مورد استقبال قرار گرفت.

هاشمی با بیان اینکه یکی از مصوبات این سفر‌ها، برپایی نمایشگاه فرصت‌های سرمایه گذاری ایران و افغانستان بود، گفت: در همین راستا نمایشگاه مشترک توانمندی‌های تجاری و سرمایه گذاری‌های جمهوری اسلامی و افغانستان ۲۶ تا ۲۹ مهر در بیرجند برگزار می‌شود.

وی افزود: برپایی این نمایشگاه، نه تنها موجب توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه استان خراسان جنوبی در منطقه می‌شود، بلکه به عنوان نمادی از همکاری‌های فرهنگی و تجاری ایران و افغانستان، به تقویت روابط دو کشور نیز کمک خواهد کرد.

استاندار در ادامه تعیین تکلیف طرح بهسازی محور ماهیرود – فراه بعد از ۱۷ سال معطلی را از دیگر مصوبات نشست با هیأت افغانستانی عنوان کرد و گفت: این طرح با نگاه ویژه دولت دوباره جان گرفت و در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است.

به گفته هاشمی از مجموع ۱۱۷ کیلومتر طول محور ماهیرود- فراه ۵۳ کیلومتر در دست اقدام می‌باشد و ۳۱ کیلومتر نیز آسفالت شده است.

استاندار برای همراهی با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در سفر به افغانستان، اعلام آمادگی کرد و بازدید میدانی از طرح‌های محور ماهیرود- فراه را به عنوان یکی از برنامه‌های این سفر پیشنهاد داد.

هاشمی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای تخصیص صددرصدی اعتبارات این طرح و تحقق آن گفت: تکمیل این پروژه که تسهیل کننده شرایط برای تردد تجار و بازرگانان است، نقش بسزایی در توسعه مبادلات تجاری کشور دارد و به عنوان یک پروژه اولویت دار از اهمیت زیادی برای ما برخوردار است.

قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز، بهره گیری از مرز و توسعه دیپلماسی اقتصادی را دغدغه استاندار خراسان جنوبی دانست و گفت: مدیریت در ساماندهی و تسهیل مبادلات مرزی و ارتقای تجارت خارجی خراسان جنوبی به ویژه در زمان جنگ تحمیلی دوازده روزه قابل تحسین است.