رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خدابنده، از اختصاص ۴۵۰ میلیارد تومان به طرح تعریض و بهسازی محور قیدار ـ ابهر خبر داد و گفت: این محور به‌عنوان یکی از مسیرهای پر تردد و حادثه‌خیز استان نیازمند توجه جدی و تکمیل سریع است.

اختصاص ۴۵۰ میلیارد تومان به طرح تعریض و بهسازی محور قیدار ـ ابهر

اختصاص ۴۵۰ میلیارد تومان به طرح تعریض و بهسازی محور قیدار ـ ابهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ جمال خلجی گفت: طرح تعریض و بهسازی محور قیدار ـ ابهر در سال ۱۴۰۰ پیمان‌سپاری شد و در فاز نخست، یک قطعه به طول ۲۴ کیلومتر در دست اجرا قرار گرفت.

وی افزود: طی سال گذشته حدود ۵ کیلومتر از این مسیر به بهره‌برداری رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل کاری امسال نیز حدود ۴ کیلومتر دیگر تکمیل شود و به این ترتیب مجموع مسیر زیر آسفالت در پایان سال به ۹ کیلومتر خواهد رسید.

رئیس اداره راه و شهرسازی خدابنده، با بیان اینکه ادامه اجرای طرح نیازمند تخصیص اعتبارات جدید است، خاطرنشان کرد: برای تکمیل ۱۵ کیلومتر بعدی این محور، با توجه به شرایط کوهستانی و هزینه‌های بالای ساخت، حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.

خلجی یادآور شد: در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان زنجان و با پیگیری استاندار و نماینده مردم خدابنده، ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح اختصاص یافت. با این حال این ۲۴ کیلومتر پاسخگوی کل مسیر نیست و با توجه به طول ۵۶ کیلومتری محور ابهر ـ قیدار، لازم است برای ۳۲ کیلومتر باقی‌مانده نیز برنامه‌ریزی و تدابیر لازم اندیشیده شود.

وی تأکید کرد: طرح تعریض و بهسازی محور ابهر ـ قیدار از محل اعتبارات ملی و استانی تأمین می‌شود و اجرای آن نقش مهمی در ارتقای ایمنی و کاهش حوادث جاده‌ای دارد.

خلجی تصریح کرد: محور یادشده یکی از مسیرهای اصلی و پر تردد استان است و تکمیل عملیات بهسازی آن مطالبه جدی مردم منطقه به شمار می‌رود.