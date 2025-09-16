در هفته نهم لیگ برتر فوتسال مردان ،نمایندگان کرمان برابر حریفان خود به تساوی تن دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، تیم فوتسال فولاد زرند ایرانیان نماینده استان کرمان در جدول رقابت‌های لیگ برتر کشور در یک بازی خانگی با نتیجه ۲ بر ۲ تیم مس سونگون ورزقان را به عنوان صدرنشین این رقابت‌ها متوقف کرد.

همچنین تیم فوتسال گهرزمین سیرجان به عنوان نماینده دیگر استان کرمان در لیگ برتر فوتسال کشور نیز در هفته نهم این رقابت‌ها تن به تساوی یک بر یک مقابل فولاد هرمزگان در یک بازی خارج از خانه داد تا هر ۲ نماینده استان در این هفته به تک امتیاز دست یافته باشند.