آغاز پنجمین پویش ملی «گلستانخوانی» در فارس
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس از آغاز پنجمین پویش ملی «گلستانخوانی» با محوریت حکایات اخلاقی سعدی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس از آغاز پنجمین پویش ملی گلستانخوانی با عنوان «مرغ تسبیحگوی و ما خاموش» از ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ در سراسر استان فارس خبر داد.
علی خواجهنژادیان با بیان اینکه این پویش فرهنگی با محوریت ستایش پروردگار، بازخوانی متون کلاسیک فارسی و تقویت تربیت اخلاقی نسل نوجوان برگزار میشود، گفت: پویش ملی گلستانخوانی فرصتی است؛ برای آنکه نوجوانان با زبان فاخر سعدی، مفاهیم اخلاقی عمیق و زیباییهای ادب کلاسیک ایرانی آشنا شوند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس افزود: در این دوره، حکایاتی از باب دوم گلستان سعدی، با موضوع اخلاق در سلوک انتخاب شدهاند؛ از جمله حکایت ۲۵ با مطلع «یاد دارم که شبی در کاروانی»، حکایت ۷ با آغاز «یاد دارم که در ایام طفلی متعبد بودمی»، و حکایت ۶ با عنوان «زاهدی مهمان پادشاهی بود». این حکایات بهسبب محتوای غنی تربیتی و معنوی، نقش بسزایی در پرورش ذهن و شخصیت نوجوانان ایفا میکنند.
خواجهنژادیان گفت: هدف اصلی این پویش، آشنایی عمیقتر نسل نو با ادبیات فاخر فارسی، تمرین درستخوانی متون کلاسیک، تقویت مهارتهای بیانی، و در نهایت، پرورش روحیهی تأمل و اخلاقگرایی است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس درباره نحوه ارسال آثار افزود: هر شرکتکننده مجاز به ارسال حداکثر دو اثر است. آثار باید تا تاریخ ۳۰ آبانماه ۱۴۰۴، ارسال شوند و نتایج نهایی نیز تا پایان آذرماه، از طریق سایت رسمی کانون اعلام خواهد شد.