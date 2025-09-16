به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت‌الاسلام محمد قادری ۲۴ ادامه داد: بر اساس مصوبه ابلاغی سازمان هیئت و تشکل‌های دینی کشور و در راستای شناسایی و ساماندهی ایستگاه‌های صلواتی و مواکب شهری در سطح استان تاکنون بیش از ۳۹۱ درخواست در سامانه ملی پایش اطلاعات تشکل‌های دینی موسوم به سمپاد ثبت شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین درخواست از شهرستان دشتی به تعداد نود و دو درخواست است، اظهار داشت: پس از بررسی و تأیید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان، این درخواست‌ها در سامانه ثبت و تأیید می‌شوند.

حجت‌الاسلام قادری افزود: پس از تأیید شهرداری، پلیس راهور شهرستان و تأیید کارشناس تشکل‌‎های دینی استان، مجوز دارای کد ثبت ایستگاه صلواتی و موکب شهری صادر و به متقاضیان ارائه می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: از تعداد ۳۹۱ درخواستی که از استان در سامانه پایش اطلاعات تشکل‌های دینی ثبت شده، ۲۳ مجوز با هماهنگی صورت گرفته از سوی اداره تبلیغات شهرستان دیلم چاپ و آماده تقدیم به عزیزان هیئتی شده است.

وی افزود: این مجوز‌ها به مرور و با هماهنگی‌های ادارات تبلیغات اسلامی با نمایندگان شهرداری و پلیس راهور به تفکیک در هر شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید، به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.