معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان یزد: مامور پلیس راهور شهرستان اشکذر پس از پیدا کردن یک کیف دستی آن را به دست صاحبش رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مسعود آرامش گفت: ستواندوم طا‌ها افخمی نیا از ماموران پلیس راهور اشکذر هنگام گشت زنی، یک کیف زنانه حاوی گذرنامه و مقادیری دینار را در میدان ورودی شهرستان اشکذر پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: مامور پلیس با تلاش فراوان، صاحب کیف را که یک خانم از اهالی شهرستان آباده استان فارس بود را شناسایی کرده و کیف را به دستش می‌رساند.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: از این اقدام شایسته مامور پلیس شهرستان اشکذر، که باعث خشنودی یک هم وطن شد قدردانی می‌کنم.