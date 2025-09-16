پخش زنده
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوای هویزه در وضعیت قهوهای و خطرناک، اهواز در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و ۷ شهر دیگر در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه ۲۵ شهریور در هویزه با قرار گرفتن روی عدد ۵۰۰ AQI، وضعیت قهوهای و خطرناک الودگی را نشان میدهد، همچنین اهواز با ۲۵۴ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفت.
در این مدت شهرهای اندیمشک با ۱۵۸، ماهشهر ۱۵۷ و امیدیه ۱۵۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و شهرهای خرمشهر با ۱۳۰، شوش ۱۱۹، هندیجان ۱۰۷ و بهبهان ۱۰۵ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفتند.
براساس دادههای این سامانه، شهرهای با هوای قابل قبول، آبادان، آغاجاری، اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، گتوند، لالی، ملاثانی، هفتکل بودند و فقط اهالی شهرستا دهدز هوای پاک تنفس میکنند.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیتها را کاهش دهند.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.
رنگها در نمودار آلودگی هوا چه میگویند؟
کیفیت هوای «پاک»
شاخص کیفیت هوا اگر بین عدد صفر تا ۵۰ باشد، هوا پاک است و در این شرایط کیفیت هوا سبز رنگ خواهد بود که نشاندهنده کیفیت هوای مطلوب است و در این شرایط خطری سلامت انسان را تهدید نمیکند.
کیفیت هوای «قابل قبول»
در شرایطی هوا مطلوب است که مقدار (AQI) بین ۵۱ تا ۱۰۰ باشد. در این صورت کیفیت هوا قابل قبول است که به رنگ زرد شناخته میشود؛ کیفیت هوا قابل قبول و غلظت آلایندهها کمتر از حدی است که بر سلامت انسان تاثیر منفی داشته باشد.
کیفیت هوای «ناسالم برای گروههای حساس»
هنگامی که مقدار (AQI) بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ و نارنجیرنگ باشد، گروههای حساس اثرپذیری بیشتری از آلودگی هوا خواهند داشت. گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار هستند و در این شرایط گفته میشود که هوا در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. بدین جهت توصیه میشود که این افراد از تردد طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
کیفیت هوای «ناسالم برای همه»
کیفیت هوا زمانی به رنگ قرمز درمیآید که شاخص آن فراتر از عدد ۱۵۰ رود. از اینرو چنانچه شاخص کیفیت هوا بین عدد ۱۵۱ تا ۲۰۰ باشد، گفته میشود که هوا برای همه افراد ناسالم است. در این شرایط کلیه افراد جامعه در معرض مخاطرات ناشی از آلودگی هوا قرار میگیرند و ممکن است گروههای حساس دچار عوارض شدیدتری شوند. زمانی که که کیفیت هوا برای همه افراد ناسالم است، توصیه میشود که تمامی افراد جامعه از فعالیت طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
کیفیت هوای «بسیار ناسالم»
افزون بر این، در هوای بسیار ناسالم که به رنگ بنفش معروف است و عدد (AQI) بین ۲۰۱ تا ۳۰۰ قرار میگیرد؛ احتمال بروز عوارض جدی بر سلامت افراد جامعه افزایش مییابد.
کیفیت هوای «خطرناک»
کیفیت هوای خطرناک به رنگ قهوهای شناخته و تفکیک میشود. در هوای خطرناک که شاخص آن به بالاتر از عدد ۳۰۰ میرسد؛ شرایط به نحوی است که کلیه افراد جامعه باید از قرار گرفتن در هوای آزاد خودداری کنند و یا حتی الامکان شهر را ترک کنند.