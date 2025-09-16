به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۶ نشانگر هوای «ناسالم» است؛ اما شاخص‌های یک تا دو ساعت گذشته با عدد ۸۷، حاکی از شرایط «سالم» است.

سعید محمودی افزود: امروز همچنین کیفیت هوای ۱۰ منطقه مشهد، در شرایط «ناسالم» و در ۱۳ منطقه دارای ایستگاه پایش هم در شرایط «سالم» قرار دارد.

او ادامه داد: پس از ۱۳ روز پیاپی آلودگی هوا در این کلانشهر اگرچه از حجم آلاینده‌ها کاسته شده است، اما همچنان میانگین شاخص کیفیت هوا در وضعیت هشدار قرار دارد.

وی به شهروندان توصیه کرد در روز‌های دارای هوای آلوده، ضمن خودمراقبتی و استفاده از ماسک، از تردد در سطح شهر و مناطق آلوده دوری کنند و در روز‌های دارای هوای سالم و پاک، پیاده‌روی را برای حفظ سلامتی در دستور کار خود قرار دهند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

گرد و غبار به عنوان یک پدیده نوظهور به ویژه در نیمه نخست سال کیفیت هوای کلانشهر مشهد را به شدت کاهش می‌دهد و تهدیدی برای سلامت ساکنان آن است.