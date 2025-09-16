پخش زنده
آتش سوزی در ارتفاعات روستای مال محمود ممسنی پس از ۸ ساعت مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حیدری روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری ممسنی گفت: آتش سوزی در ارتفاعات روستای مال محمود این شهرستان از بعد از ظهر دیروز آغاز شد که با تلاش نیروهای منابع طبیعی، سازمانهای مردم نهاد و مردم محلی ساعت ۲۳ مهار شد.
وی افزود: با توجه به وجود بوته زارها در ارتفاعات روستای مال محمود بررسی و پایش منطقه تا صبح امروز ادامه داشت.
حیدری بیان کرد: در این اتش سوزی حدود ۱۰۰ هکتار از مراتع در آتش سوخت و تبدیل به خاکستر شد.