کشف ۵۲ فقره سرقت در مهران
فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری اعضای یک باند حرفهای سارقان داخل خودرو و قطعات آن در شهرستان مهران و کشف ۵۲ فقره سرقت به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو و قطعات آن در سطح شهرستان مهران در ایام اربعین، موضوع به صورت ویژه در دستور کار انتظامی شهرستان مهران قرار گرفت.
وی افزود: پلیس آگاهی شهرستان مهران با انجام اقدامات فنی، تخصصی و رصد دقیق موفق شدند اعضای این باند را در یکی از شهرستانهای همجوار شناسایی و طی چندین عملیات پلیسی اعضای این باند ۴ نفره را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: در این عملیات، تعداد ۲ سارق حرفهای و سابقهدار به همراه ۲ مالخر دستگیر و اموال مسروقه شامل ۱۳ دستگاهای سی یو و سایر قطعات خودرو کشف و به مالباختگان تحویل داده شد.
سردار سلمانی در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی عنوان کرد: پلیس با قاطعیت با سارقان و مخلان امنیت عمومی شهروندان برخورد خواهد کرد.