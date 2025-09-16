عنوان قهرمانی رقابت‌های دوچرخه سواری کشور برای دومین سال به پزشک آبادانی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در رقابت‌های المپیاد ورزشی دوچرخه سواری انتخابی کشور

سازمان نظام پزشکی کشور در رشته‌ی دوچرخه سواری در تهران برگزار شد که طی آن حسین نصاری پزشک دوچرخه سوار آبادانی در رده سنی زیر پنجاه سال حائز عنوان قهرمانی و نشان طلا شد.

دکتر حسین نصاری از آبادان مسیر ۶ کیلومتری بوستان چیتگر پایتخت را رکاب زد و پیش از حریفانش از خط پایان گذشت تا برای دومین سال پیاپی عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کند.

حسین نصاری موفق شد در بخش تایم تریل انفرادی ۲ هزار متر با حد نصاب ۵ دقیقه و سی و هشت ثانیه زودتر از رقبا به خط پایان برسد.

لازم به ذکر است که وی در بین همه شرکت کنندگان سایر رده‌های سنی بهترین رکورد مسابقات را از آن خود کرد.

نتایج کلی مسابقات بخش تایم تریل به شرح زیر است.

نتایج انفرادی آقایان زیر پنجاه سال

مقام اول حسین نصاری

مقام دوم احسان علیجانی

مقام سوم ایوب نجفی

نتایج انفرادی خانم‌ها زیر پنجاه سال

مقام اول ندا عباسی

مقام دوم مهنوش اسماعیلی

مقام سوم زهرا ابراهیمی

نتایج انفرادی بالای پنجاه سال

مقام اول نادر محمد زاده

مقام دوم محمد رفیع بهادری

مقام سوم محمدرضا مقدم