علی صالحی با حضور در گمرک غرب تهران، به ضرورت تسریع در یکپارچه سازی سامانه‌ها و رفع مشکلات گزارش شده و تعیین تکلیف خودرو‌های وارداتی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، دادستان تهران با اشاره به تعلل ۹ ساله در راه‌اندازی سامانه جامع تجارت گفت: تأخیر در تکمیل و رفع مشکلات گزارش شده از این سامانه به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. این سامانه باید حداکثر تا ۱۸ آبان امسال در حوزه واردات به‌ طور آزمایشی در گمرک غرب تهران اجرا و سپس در سراسر کشور عملیاتی و راه‌اندازی شود.

وی با هشدار به دستگاه‌های اجرایی افزود: ۳۷ نهاد دارای تکلیف قانونی در این زمینه هستند و در صورت ادامه کم‌کاری، برای مدیران مربوطه پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

در بازدید از پارکینگ خودرو‌های توقیفی، دادستان تهران از وجود ۲۸۰۰ دستگاه خودروی وارداتی خبر داد که به علت عدم ارزش‌گذاری و مشکلات ارزی شرکت‌های واردکننده، همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.

وی دستور تشکیل کارگروه ویژه در دادستانی تهران برای رسیدگی فوری به این موضوع را صادر کرد و خواستار بررسی تعهدات ارزی شرکت‌ها و رفع موانع ترخیص شد.