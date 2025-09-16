یه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آئین تشییع پیکر مرحوم امید جهان خواننده موسیقی پاپ کشورمان صبح امروز سه شنبه بیست و پنجم شهریور از مقابل تالار وحدت تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار شد.

سید جواد هاشمی، گیتی معینی، غلامرضا صنعتگر، فرهاد بشارتی، پویا امینی، محمد اله یاری، نیکنام حسینی پور، امیرعباس ستایشگر، رضا مردانی، شراره رخام و تعدادی دیگر از جمله هنرمندانی بودند که در مراسم تشییع پیکر مرحوم امید جهان حضور داشتند.

سید جواد هاشمی بازیگر، کارگردان و از دوستان نزدیک مرحوم امید جهان در ابتدای این مراسم ضمن ابراز همدردی با خانواده این خواننده فقید بیان کرد: امید از جمله هنرمندانی بود که پای همه رفقای خود باقی ماند و امیدوارم رفقای او نیز پای رفیق عزیز خود باقی بمانند. وی از جمله هنرمندانی بود که از دوستان و مردم دستگیری می کرد و امید را به معنای واقعی به همه ما منتقل می کرد.

هاشمی افزود: برای من سخت است که از امید جوان حرف بزنم یا از امید جهان؛ او هیچ وقت گریه را دوست نداشت. او به خنده اعتقاد داشت و همواره دوست داشت مردم به آینده امیدوار باشند. سه روز است که می بینم خانواده و اطرافیانش آرام ندارند. من شک ندارم به خاک سپردن او بسیار سخت است.

وی ادامه داد: خدا خیلی زود امید را انتخاب کرد، او وارد دنیایی شده که قطع به یقین حالش از ما بهتر است و من فکر می کنم این امید است که باید برای ما دعا کند.

غلامرضا صنعتگر خواننده و از دوستان مرحوم امید جهان نیز در این مراسم اظهار کرد: امید یک خواننده امام رضایی بود که دلش برای امام هشتم می تپید و امیدوارم امید در آن دنیا ما را دعا کند. روح امید و پدرش محمود جهان قرین آرامش باشد.

محمد اطیابی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران هم در بخش دیگری از این مراسم توضیح داد: با شنیدن خبر فوت امید عزیز همه ما غم زده هستیم و امروز با پیکری خداحافظی می کنیم که نماد شور و عشق و امید بود. امید میراث دار پدر بود او با تلفیق ترانه ها و موسیقی های جنوب نه تنها صدای خطه هنرمند خیز جنوب را به مردم رساند بلکه شمال را به جنوب وصل کرد و امروز به یاد پسر و پدری می افتیم که در آغوش صحنه از دنیا رفتند.

رئیس شورای شهر بم نیز در بخش دیگری از مراسم قطعه ادبی را به یاد مرحوم امید جهان قرائت کرد و از کاشت یک نخل به یاد این خواننده فقید خبر داد.

بخش پایانی مراسم هم به اقامه نماز میت بر پیکر مرحوم امید جهان اختصاص داشت.

امید جهان، شامگاه جمعه بیست و یکم شهریور حین اجرای کنسرت در جشن خرمای بم دچار عارضه قلبی شد که به دلیل وضعیت بحرانی توسط تیم اورژانس به بیمارستان پاستور اعزام شد و کادر درمان با تلاش‌های بی‌وقفه و به‌کارگیری تمامی امکانات موجود، موفق به احیای قلبی وی شدند. اما در نهایت این خواننده پس از ۲ نوبت عملیات احیای قلبی موفقیت‌آمیز توسط تیم اورژانس پیش بیمارستانی و کادر پرستاری و پزشکی اورژانس بیمارستان پاستور بم به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) منتقل شد و ظهر شنبه بیست و دوم شهریور دار فانی را وداع گفت.