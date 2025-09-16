پخش زنده
جشنواره موسیقی اقوام ایرانزمین و نمایشگاه صنایعدستی و سوغات در پارک ملی بشقارداش بجنورد پذیرای علاقمندان و گردشگران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ این رویداد علاوه بر معرفی فرهنگها و هنرهای اصیل ایرانی، بستری برای رونق اقتصادی، جذب گردشگر و ایجاد نشاط اجتماعی در استان خواهد بود و میتواند الگویی موفق برای توسعه گردشگری و صنایعدستی باشد.
این جشنواره جایی است که فرهنگ، اقتصاد و اجتماع در کنار هم قرار گرفته و فرصتهایی ارزشمند برای استان فراهم کردند.
دومین جشنواره ملی «اقوام ایرانزمین» از ۲۳ شهریور به مدت یک هفته با ۱۷۰ غرفه صنایعدستی و ۱۰ سیاهچادر عشایری و با حضور هنرمندان و صنعتگران سراسر کشور با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری و گردشگری استانها در بوستان ملی بشقارداش بجنورد آغاز شده است.