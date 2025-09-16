پخش زنده
مرحله دوازدهم طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل با واکسن مقاوم به حرارت اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره مبارزه با بیماریهای طیور دامپزشکی استان گفت: مرحله دوازدهم طرح سراسری واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل با استفاده از واکسن مقاوم به حرارت از ۲۹ شهریور آغاز میشود.
زنگویی مطلق افزود: در این طرح که با مشارکت بیش از ۱۲ تیم دامپزشکی در سطح شهرستانها اجرا خواهد شد، پیشبینی میشود تا پایان مهر، بیش از ۳۰۰ هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شوند.
وی افزایش سطح ایمنی طیور بومی، جایگزینی ویروس واکسن بهجای ویروس وحشی (فیلد) در جمعیت طیور، کاهش گردش ویروس نیوکاسل در سطح روستاها و مناطق بومی و کاهش احتمال سرایت بیماری به واحدهای صنعتی پرورش طیور را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.
زنگویی مطلق افزود: تیمهای دامپزشکی در اجرای موفق این طرح، نیازمند همکاری و مشارکت جدی روستاییان، پرورشدهندگان طیور بومی و نهادهای مرتبط هستند.
وی گفت: از تمامی روستاییان و پرورشدهندگان گرامی طیور بومی تقاضا میشود تا با عوامل دامپزشکی مستقر در منطقه خود همکاری لازم را انجام دهند و با فراهم کردن شرایط مورد نیاز برای واکسیناسیون، در ارتقای سلامت طیور و افزایش امنیت زیستی منطقه مشارکت فعال داشته باشند.