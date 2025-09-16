به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد رضا سلامی ریک گفت: یک زوج دوستدار طبیعت، یک قطعه پرنده طاووسک را که مصدوم شده بود و قادر به پرواز نبود، به اداره حفاظت محیط زیست آستارا تحویل دادند که پس از تیمار، تغذیه و تایید سلامتی اش از سوی کارشناسان این اداره، در آبگیر‌های حیات وحش لوندویل این شهرستان رهاسازی شد.

وی افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر، حفاظت از محیط زیست و حیات وحش با مشارکت شهروندان و جوامع محلی استان، بهتر از گذشته در حال انجام است که این امر مسئولیت پذیری بالای مردم را نشان می‌دهد.

طاووسک، پرنده‌ای زیبا که به صورت ویژه در تالاب‌های شمال کشور زندگی می‌کند و در زمره پرندگان حفاظت شده و شکار ممنوع کشور است.