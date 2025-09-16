به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با ۲۳ ربیع الاول، آئین استقبال ورود کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) به شهر مقدس قم امروز با حضور پرشور مردم برگزار شد.

در این آئین، مردم با همراهی کاروان نمادین حضرت معصومه (س) از مسیر چهار راه معصومیه تا حرم مطهر بانوی کرامت و با در دست داشتن شاخه گل و پخش شیرینی سالروز ورود کریمه اهل بیت به شهر مقدس قم را جشن گرفتند.

گفتنی است حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) که به قصد دیدار برادر خود امام رضا (علیه السلام) از مدینه راهی ایران شد و بعد از بیماری در شهر ساوه، قصد سفر به قم به عنوان پایگاه شیعیان نمودند و در ۲۳ ربیع الاول سال ۲۰۱ هجری قمری وارد شهر مقدس قم شدند و بعد از ۱۷ روز اقامت در این شهر، دیده از جهان فروبستند و شیعیان را در ماتم خود به سوگ نشاندند.