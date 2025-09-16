پخش زنده
بیش از ۷۰۰ بسته آموزشی شامل لوازم التحریر و وسایل کمک آموزشی تهیه و در سطح شهرستان بوکان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛همزمان با بازگشایی مدارس در سطح کشور، با همکاری خیرین شهرستان، تسهیل گر بنیاد علوی و جامعه آموزش و پرورش، بیش از هفتصد بسته آموزشی شامل لوازم التحریر و وسایل کمک آموزشی تهیه و در سطح شهرستان توزیع شد. این بستهها به دانشآموزان مدارس روستایی و شهری، به ویژه از اقشار کمدرآمد و دهکهای اول و دوم اختصاص یافت.
مراسم نمادینی برای آغاز توزیع این بستهها در روستای کهریزه سردار برگزار شد. هدف از این مراسم که با حضور مسئولین شهرستان بوکان برگزارشد، ارائه حمایتهای آموزشی به دانشآموزان و بهبود شرایط تحصیلی آنها بود.
فرماندار بوکان دراین مراسم گفت: تداوم توزیع این بستهها و حضور فعال بنیاد علوی در پروژههای آموزشی و بهداشتی شهرستان میتواند به افزایش کیفیت آموزش در مناطق محروم کمک نماید.
خشایار صنعتی افزود:فعالیتهای اجتماعی از این دست، خصوصاً برای خانوادههای با درآمد کم و در دهکهای پایین جامعه، میتواند تأثیرات مثبتی بر رشد و ادامه تحصیل دانش آموزان داشته باشد.