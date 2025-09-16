پخش زنده
دبیرخانه ملی شهابسنگ ایران در زرند افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دفتر دائمی شهابسنگ ملی ایران طی مراسمی در زرند راهاندازی شد.
همت ایزدی فرماندار زرند گفت: امروز زرند بعنوان کانون مهم شهابسنگ در کشور معرفی میشود، نشاندهنده تلاشهایی است که اتربخشی آن در کوتاه مدت قابل مشاهده است و در میان مدت میتواند بیشتر خودش را نشان دهد.
فرماندار زرند از راهاندازی دبیرخانه ملی شهابسنگ بعنوان گامی مهم در ساماندهی به فضاهای تبلیغی و تجاری مرتبط نام برد و گفت: بسترسازی برای برگزاری بازارهای محلی و ملی در زرند، رونق خرید و فروش جواهرات، گوهرسنگها و شهابسنگها، بررسی و شناسایی و صدور شناسنامه شهابسنگها توسط کمیته علمی قوی و با پشتوانه اساتیدی از دانشگاههای معتبر در شهرستان زرند و برگزاری دورههای آموزشی در شهرستان آغاز شده است.
وی همچنین به برگزاری تورهای گردشگری و جستوجوی شهابسنگ و راهاندازی کارگاه تخصصی تراش گوهرسنگهای آسمانی در شهرستان با همکاری دستگاههای دولتی و مراکز علمی و دانشگاهی و سازمان زمینشناسی، محیط زیست و میراث فرهنگی اشاره کرد.