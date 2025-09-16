به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دفتر دائمی شهابسنگ ملی ایران طی مراسمی در زرند راه‌اندازی شد.

همت ایزدی فرماندار زرند گفت: امروز زرند بعنوان کانون مهم شهاب‌سنگ در کشور معرفی می‌شود، نشان‌دهنده تلاش‌هایی است که اتربخشی آن در کوتاه مدت قابل مشاهده است و در میان مدت می‌تواند بیشتر خودش را نشان دهد.

فرماندار زرند از راه‌اندازی دبیرخانه ملی شهاب‌سنگ بعنوان گامی مهم در ساماندهی به فضا‌های تبلیغی و تجاری مرتبط نام برد و گفت: بسترسازی برای برگزاری بازار‌های محلی و ملی در زرند، رونق خرید و فروش جواهرات، گوهرسنگ‌ها و شهاب‌سنگ‌ها، بررسی و شناسایی و صدور شناسنامه شهاب‌سنگ‌ها توسط کمیته علمی قوی و با پشتوانه اساتیدی از دانشگاه‌های معتبر در شهرستان زرند و برگزاری دوره‌های آموزشی در شهرستان آغاز شده است.

وی همچنین به برگزاری تور‌های گردشگری و جست‌وجوی شهاب‌سنگ و راه‌اندازی کارگاه تخصصی تراش گوهرسنگ‌های آسمانی در شهرستان با همکاری دستگاه‌های دولتی و مراکز علمی و دانشگاهی و سازمان زمین‌شناسی، محیط زیست و میراث فرهنگی اشاره کرد.