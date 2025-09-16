پخش زنده
سرپرست تعاون روستایی خوزستان گفت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده، تعهد راه اندازی ۳۱ روستا بازار در استان تا پایان بهمن ماه امسال محقق خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر صالحی نسب با بیان اینکه هم اکنون ۱۴ روستابازار در استان راه اندازی شده است، اظهار کرد: براساس برنامه ریزیهای انجام شده، تعهد خوزستان مبنی بر راه اندازی ۳۱ روستابازار به سرانجام میرسد.
وی افزود: راه اندازی روستابازارها ایدهای حساب شده در زمینه حذف واسطههای غیرضروری و تامین غذای مردم از مزرعه تا سفره بدون حضور دلالان و ایجاد بازارسیاه است.
صالحی نسب ادامه داد: از این رو توجه به راه اندازی روستابازارها در همه شهرهای استان یکی از اولویتهای تعاون روستایی خوزستان بوده است که تاکنون ۱۴ طرح آن راه اندازی و در دهه فجر و به صورت وبیناری با حضور وزیر جهاد کشاورزی مابقی افتتاح خواهند شد.
سرپرست تعاون روستایی خوزستان میگوید: هم اکنون آدرس دقیق روستابازارهای فعال در خوزستان در سایت سازمان مرکزی قابل رویت جهت تسهیل در فرآیند دسترسی مردم وجود دارد.