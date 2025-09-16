پخش زنده
در راستای تحقق اهداف کلان سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و اجرای طرحهای تحولی، آزمایشگاههای آنالیز مواد معدنی این سازمان بخشی از خدمات آنالیز نمونههای اکتشافی را به بخش خصوصی واگذار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر امور آزمایشگاههای این سازمان گفت: آنالیز نمونههای حاصل از طرحهای اکتشافی در قالب ۲۸ بسته آنالیز با برآوردی در حدود ۱۰۰ هزار نمونه، طی برگزاری مناقصه به شرکتهای خصوصی سپرده خواهد شد.
سهیلا نیلویل افزود: این خدمات شامل دو تکنیک اصلی آنالیز چندعنصری (Multi-Element Analysis) و آنالیز طلا به روش فایراسی (Fire Assay) است.
وی تصریح کرد: طراحی این بستهها به گونهای انجام شده که از شرکتهای بزرگ آزمایشگاهی تا مجموعههای کوچکتر نیز امکان حضور و مشارکت در این فرایند را داشته باشند و به این ترتیب علاوه بر تحقق اهداف سازمان در توسعه فعالیتهای اکتشافی، رونق و تقویت بخش خصوصی در حوزه آنالیز مواد معدنی نیز محقق خواهد شد.
به گفته مدیرکل دفتر امور آزمایشگاههای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، از آنجا که نتایج این آنالیزها پایه و اساس تصمیمگیریهای کلان در حوزه اکتشاف و سرمایهگذاری معدنی کشور محسوب میشوند، دقت و صحت دادههای تولیدی اهمیت حیاتی دارد.
نیلویل خاطرنشان کرد: سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور اعلام کرده که تیمی از کارشناسان خبره در قالب یک برنامه دقیق نظارتی، بهطور مستمر کیفیت دادهها را پایش و ارزیابی خواهند کرد. این نظارت تضمین خواهد کرد که دادههای نهایی از حداکثر قابلیت اطمینان برخوردار بوده و بتوانند مبنای مطمئنی برای طراحی، اولویتبندی و اجرای طرحهای معدنی قرار گیرند.
وی، از این اقدام به عنوان گامی مؤثر برای ارتقای توان تخصصی کشور، ایجاد رقابت سالم، توسعه زیرساختهای بخش خصوصی و تضمین کیفیت دادههای معدنی یاد کرد و گفت: انتظار میرود با واگذاری این خدمات، زمینه برای افزایش اشتغالزایی، جذب سرمایهگذاری داخلی، بهبود کیفیت خدمات آنالیزی، و کاهش زمان پاسخگویی به نیازهای پروژههای اکتشافی فراهم شود.
مدیرکل دفتر امور آزمایشگاههای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، تاکید کرد: این سیاست میتواند به شکلگیری یک شبکه پویا از آزمایشگاههای خصوصی توانمند و تحت نظارت علمی دقیق منجر شود که بازوی مکمل سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در اجرای پروژههای ملی و منطقهای خواهند بود.