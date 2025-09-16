به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این اقدام ارزشمند که همزمان با هفته دفاع مقدس و با همکاری بسیج صورت می‌گیرد، با هدف محرومیت‌زدایی و ارائه خدمات درمانی به مناطق کمتر برخوردار کشور برنامه‌ریزی شده است.

پس از ورود به ارومیه، گروه پزشکان به سرعت به سمت روستای محروم سیلوانا اعزام خواهند شد و از فردا تا بیست و هشتم شهریور، به مدت سه روز، خدمات درمانی گسترده‌ای را به مردم این منطقه ارائه خواهند کرد.

خدمات درمانی متنوعی در این مأموریت جهادی پیش‌بینی شده است که شامل ویزیت تخصصی، درمان‌های سرپایی، خدمات دندانپزشکی، روانشناسی، بینایی‌سنجی و مشاوره‌های پزشکی می‌شود. تیمی متشکل از پزشک عمومی، متخصص قلب، طب سنتی، دندانپزشک، ماما، متخصص داخلی، روانشناس، روانپزشک، متخصص تغذیه، چشم پزشک و اپتومتریست در این برنامه حضور دارند. همچنین، یک داروخانه و واحد تزریقات نیز برای تأمین نیازهای دارویی و درمانی بیماران در محل مستقر خواهد بود.

این رویداد، نخستین تجربه اعزام گروه درمانی جهادی از طریق شرکت راه‌آهن است. مسئولان راه‌آهن بر تداوم این گونه فعالیت‌ها در آینده تأکید کرده‌اند تا دسترسی به خدمات درمانی برای تمامی هموطنان در سراسر کشور، به ویژه در مناطق محروم، بهبود یابد.