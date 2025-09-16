به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: در پی شکایت چند شهروند مبنی بر کلاهبرداری در قالب شرکت واردات خودرو‌های کامیون خارجی ، دستورات ویژه به کارآگاهان پلیس آگاهی صادر شد.

سردار سرتیپ محمد کاظم تقوی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان خواف در اولین مرحله از تحقیقات فنی خود در این رابطه دریافتند فردی متهم است که از دو سال قبل با راه اندازی شرکتی تحت عنوان واردات کامیون‌های خارجی، مبالغ میلیاردی از شهروندان متقاضی دریافت و بعد از گذشت دو سال اقدامی برای ترخیص و تحویل خودرو‌ها نداشته است.

او افزود: متهم قصد فرار از کشور داشت که با هوشیاری کارآگاهان پلیس آگاهی خواف و راهبرد‌های کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی رد زنی و در عملیاتی مشترک با کارآگاهان پلیس آگاهی آذربایجان غربی متهم هنگام فرار در مرز بازرگان دستگیر شد.