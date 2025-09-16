در آستانه سال تحصیلی جدید به همت نیکوکاران کیف و بسته نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند استان سمنان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، به همت مرکز نیکوکاری تخصصی درمانگران عاطفه های شاهرود ۱۳۰ کیف و بسته نوشت افزار در بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.

رقیه اُخلی مسئول مرکز نیکوکاری تخصصی درمانگران عاطفه های شاهرود گفت: ارزش هر کیف و بسته نوشت افزار یک میلیون تومان است

به همت مرکز خیریه یاوران ایتام شهر گرمسار هم ۱۱۰ بسته مهر ماهی شامل کیف و نوشت افزار به ارزش هر بسته ۸۵۰ هزار تومان تهیه و در اختیار دانش اموزان نیازمند قرار گرفت.

توزیع ۵۵۰ بسته کیف و لوازم التحریر بین خانواده‌ها مددجوی کمیته امداد بخش بسطام انجام شد. ارزش هر بسته یک میلیون و پانصد هزار تومان است.

خیران قرارگاه جهادی شهید چمران و حوزه بسیج علی ابن ابیطالب علیه السلام هم ۵۰ بسته نوشت افزار همراه با کیف به ارزش ۷۵ میلیون تومان تهیه و بین دانش آموزان نیازمند توزیع کردند.