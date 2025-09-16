مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی گفت: روابط عمومی را یکی از ارکان اصلی سازمان‌ها دانست و گفت: روابط عمومی حلقه اتصال بین سازمان و جامعه است و نقشی بی‌بدیل در بازتاب فعالیت‌ها و تقویت اعتماد عمومی ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛علیرضا شیخی مدیرعامل این شرکت در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های منطقه ۵ صنعت نفت، روابط عمومی را یکی از ارکان اصلی سازمان‌ها دانست و گفت: روابط عمومی حلقه اتصال بین سازمان و جامعه است و نقشی بی‌بدیل در بازتاب فعالیت‌ها و تقویت اعتماد عمومی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به گستردگی دامنه خدمات در صنعت نفت و گاز افزود: طی سال‌های اخیر، شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی توانسته‌اند کل جامعه شهری و روستایی را تحت پوشش خدمات خود قرار دهند و امروز بخش عمده‌ای از جامعه به‌طور مستقیم با این خدمات و موضوع تأمین سوخت درگیر هستند.

شیخی در ادامه با تأکید بر جایگاه ویژه روابط عمومی در تبیین عملکرد سازمان اظهار داشت: در شرکت گاز آذربایجان‌غربی طی مدت اخیر شاهد تحول ویژه‌ای در حوزه روابط عمومی بوده‌ایم. این تحول در ابعاد اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی، تولید محتوا و ارتباط مستقیم با مردم نمود یافته و توانسته است جایگاه این بخش را ارتقا دهد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه فرهنگ‌سازی مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: سال گذشته برای این شرکت، سالی موفق در راستای تبیین مصرف بهینه و نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف درست گاز طبیعی بود. برنامه‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگی متعددی در سطح استان اجرا شد که اثرات مثبت آن در کاهش مصرف و افزایش آگاهی عمومی مشهود است.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای سال جاری انجام شده است، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی و تلاش مضاعف مجموعه روابط عمومی و دیگر بخش‌ها، موفقیت‌های بیشتری حاصل شود و فرهنگ مصرف بهینه در جامعه بیش از پیش گسترش یابد.

این جلسه با هدف هماهنگی و هم‌افزایی روابط عمومی‌های منطقه ۵ صنعت نفت برگزار شد و مدیران حاضر نیز دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را برای تقویت این حوزه مهم تبادل کردند.