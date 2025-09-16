پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی گتوند از کشت گوجه فرنگی نشاء در دو هکتار از اراضی منطقه جنت مکان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد حفیظی اظهار کرد: کشت گوجه فرنگی به صورت نشاء و آبیاری قطرهای در سطح دو هکتار از اراضی جنت مکان شهرستان گتوند صورت گرفته است.
وی افزود: به منظور بالا بردن بهره وری آب در بخش کشاورزی کشت نشایی خصوصا در محصولات صیفی توصیه میشود.
حفیظی اضافه کرد: کشت نشایی و آبیاری قطرهای در صیفی جات علاوه بر یکنواختی سطح سبز مزرعه موجب کاهش نهادههای کشاورزی از جمله بذر و سموم، کاهش هزینههای کارگری به ویژه در عملیات وجین میشود.
مدیر جهاد کشاورزی گتوند بیان داشت: نظارت مستمر بر کشتها و ارائه توصیههای فنی توسط کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان انجام خواهد شد.