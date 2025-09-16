پخش زنده
امروز: -
رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه گفت: همه مسئولان، اصحاب رسانه و بویژه رسانه ملی باید روایت قدرت، قوت و اقتدار درباره ایران تولید کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجتالاسلام محسنی اژهای در نشست شورایعالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به عفو معیاری اخیر افزود: در ابتدا از مقام معظم رهبری بینهایت سپاسگزاری و امتنان داریم که با پیشنهاد عفو معیاری اخیر موافقت فرمودند. در وهله بعد باید اشاره کنم که برای تمهید مقدمات این عفو، از چند ماه پیش با مسئولان در قوا و دستگاههای ذیصلاح و نخبگان و برجستگان در داخل و خارج از قوه قضائيه، شور و مشورت صورت گرفت و در نهایت به یک جمعبندی نائل شدیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست با اشاره به برخی از موضوعات روز کشور و منطقه، به مقولهی جنگ روایتها و اهمیت پیروزی در این نبرد، وفق بیانات اخیر مقام معظم رهبری، گریزی زد و گفت: همه مسئولان، دستاندرکاران و صاحبان تریبون و رسانه و بویژه رسانه ملی باید از کشور و نظام، روایت قدرت، قوت و اقتدار تولید کنند؛ البته این امر به معنای نادیده گرفتن نقاط ضعف و نواقص نیست؛ قطعاً همگان موظفیم که این نقاط ضعف و کاستی را برطرف سازیم؛ لکن تاکید مؤکد آن است که نباید این نقاط ضعف را برجسته و بزرگنمایی کرد و در مقابل، از دستاوردها و داشتهها و قابلیتها غافل شد؛ اینها مواردی است که سبب سوءاستفاده دشمن و تَغلّب او در جنگ روایتها میشود.