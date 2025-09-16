به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره انتظامات صحن‌ها و حریم خواهران حرم مطهر رضوی گفت: یکی از عمده‌ترین فعالیت خواهران در اداره انتظامات صحن‌ها و حریم، دوخت و تعمیر چادر است.

زهرا قاسمی افزود: ارائه ۳۰۰ هزار قواره چادر امانی به بانوان و دختران زائر و اهدای ۱۰۰ هزار عدد گیره روسری، ۵۰ هزار پد آرایش پاک‌کن، ۲۰ هزار جفت جوراب و ۱۰ هزار عدد کش‌مو از ابتدای تابستان تا کنون از جمله اقدامات این اداره در راستای ترویج حجاب فاطمی بوده است.

وی با بیان اینکه در دهه آخر صفر، ۱۱هزار و ۸۸۰ خدمت توسط خدمه خواهر مشهد و خراسان رضوی انجام شده است، افزود: حضور این خادمیاران به دو شکل ثابت و متغیر، در تابستان به ویژه دهه آخر صفر بسیار پررنگ بود، به طوری که هر نیرو به طور میانگین هفته‌ای دو بار خدمت داشت.

رئیس اداره انتظامات صحن‌ها و حریم خواهران حرم مطهر رضوی گفت: در ایام، ۹۰۰ نفر نیز در هشت موکب و چایخانه‌های آستان قدس رضوی در داخل و اطراف حرم امام رضا (ع) خدمت کردند و چهار هزار و ۵۶۰ چادر در دفاتر امانات چادر، تحویل زائر شد که این عدد در ایام عادی بیش از دو هزار چادر است.

او اضافه کرد: ما در بخش ثابت که خواهران مشهدی هستند، دو هزار و ۹۰۰ نیروی ثابت داریم و در بخش استانی، امکان خدمت ۳۰ هزار نفر وجود دارد؛ اما به دلیل دوری راه و برخی مسائلی که بانوان با آن مواجه هستند تنها ۱۰۰ نفر در روز و ۱۰۰ نفر در کشیک شب، امکان حضور و خدمت‌رسانی دارند که از این میان، تعدادی نیز غایب هستند، با این وجود بخش استانی همیشه فعال بوده است.

قاسمی افزود: همچنین در نماز‌های یومیه صحن‌های پیرامونی، نظم‌بخشی صفوف با همراهی روزانه ۱۰۰ خادمیار انجام می‌گیرد.